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Криминал

Житель Каменки погиб от удара стеклянной бутылкой

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В Каменке расследуется гибель 60-летнего местного жителя. В его смерти обвиняется 44-летний знакомый.

Согласно материалам следствия, 24 января мужчины распивали спиртное в квартире старшего из товарищей. В какой-то момент гость получил несильный удар по голове и шее от хозяина.

В ответ мужчина схватил стеклянную бутылку и два раза ударил приятеля по голове. После этого он покинул место событий.

Утром на следующий день агрессор вернулся в квартиру товарища и обнаружил, что хозяин мертв. Он обратился за помощью к родственнику, который вызвал скорую помощь, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В тот же день злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как показала экспертиза, смерть горожанина наступила на месте происшествия от полученной травмы головы, сопровождавшейся массивной кровопотерей.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда и угрозу убийством. ​

Пока следователи закрепляют доказательственную базу, по делу назначен ряд экспертиз. ​

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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