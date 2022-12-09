Выяснение отношений закончилось для кузнечанина смертью

09.12.2022 | 08:05

36-летний житель Кузнецка предстанет перед судом: он обвиняется в смерти своего 42-летнего знакомого.

25 июня мужчины поссорились во время совместной выпивки. На следующий день они решили выяснить отношения и договорились встретиться возле одного из магазинов. Младший из них позвал с собой брата, опасаясь агрессивного поведения знакомого.

Позже он рассказал, что на встрече оппонент попытался первым ударить его и достал нож. В ответ он ударил противника по голове и телу, после чего они разошлись. А на следующий день его знакомый скончался в больнице.

Причиной смерти стала сочетанная травма с повреждением внутренних органов и переломами ребер.

Кузнечанина задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи, несколько эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.