Выяснение отношений закончилось для кузнечанина смертью

36-летний житель Кузнецка предстанет перед судом: он обвиняется в смерти своего 42-летнего знакомого.
25 июня мужчины поссорились во время совместной выпивки. На следующий день они решили выяснить отношения и договорились встретиться возле одного из магазинов. Младший из них позвал с собой брата, опасаясь агрессивного поведения знакомого.
Позже он рассказал, что на встрече оппонент попытался первым ударить его и достал нож. В ответ он ударил противника по голове и телу, после чего они разошлись. А на следующий день его знакомый скончался в больнице.
Причиной смерти стала сочетанная травма с повреждением внутренних органов и переломами ребер.
Кузнечанина задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи, несколько эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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