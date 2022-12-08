В Пензенской области женщина угнала машину, чтобы искупаться в пруду

08.12.2022 | 08:37

29-летняя жительница села Салтыково Земетчинского района оказалась на скамье подсудимых за угон и управление автомобилем в нетрезвом виде.

В ночь на 15 августа женщина выпивала вместе с односельчанином в своем доме. Когда гость уснул, она взяла ключи от его «Лады-Ларгус», села за руль, поехала к подруге и пригласила ее искупаться в пруду.

Однако по дороге на водоем сельчанка не справилась с управлением и врезалась в опору газопровода. Приятельницы бросили автомобиль и разошлись по домам.

В то же утро сотрудники полиции установили причастность женщины к угону автомобиля и провели ее освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Как выяснилось, в сентябре 2021 года она уже привлекалась к административной ответственности за пьяную езду.

«Вину в совершении преступлений подсудимая признала. Ей назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вечером 3 декабря в селе Бессоновка женщина за один вечер угнала две машины. Ее задержали ночью в состоянии алкогольного опьянения. Автолюбительница не смогла объяснить правоохранителям, как она оказалась в чужом автомобиле без документов.