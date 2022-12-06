Жительница Пензенской области за один вечер угнала две машины

06.12.2022 | 09:38

В правоохранительные органы обратился житель улицы Центральной села Бессоновка, у которого угнали ВАЗ-2110. Пропажу машины владелец обнаружил поздним вечером в субботу, 3 декабря.

По адресу прибыли росгвардейцы. Мужчина сообщил, что в этот день подвозил знакомую, и высказал предположение о том, что она могла совершить угон.

В час ночи бойцы обнаружили женщину, подходившую под описание, на улице Юбилейной в селе Ухтинка Бессоновского района. Оказалось, что она уехала на «десятке» недалеко от места, где машину оставил хозяин, и бросила ее.

«Затем она завладела другим автомобилем, который не был закрыт. Пояснить свой проступок гражданка не смогла, так как была с признаками алкогольного опьянения. Своей вины она не признавала, каким образом оказалась в чужом автомобиле без документов, также не объяснила», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Для дальнейших разбирательств 46-летнюю гражданку передали сотрудникам полиции.