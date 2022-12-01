Криминал

В Пензе похититель продуктов сложил украденное в камеру хранения

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В одном из торговых центров Пензы, расположенном на улице Антонова, сработала кнопка сигнализации. Инцидент произошел вечером во вторник, 29 ноября.

По адресу немедленно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, чтобы выяснить причину тревоги. Сотрудники магазина рассказали, что в торговом зале мужчина попытался украсть с прилавка продукты.

Росгвардейцы задержали нечистого на руку посетителя, и тут открылись дополнительные обстоятельства: мужчина оказался весьма запасливым.

«Выяснилось, что он, зайдя в магазин, положил в камеру хранения вещи и продукты, ранее украденные в других торговых точках - большей частью в сетевых магазинах», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

47-летний злоумышленник признался в кражах. Правоохранители установили его личность и выяснили, что он находится в федеральном розыске. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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