Криминал

В регионе едва не убили мужчину, отказавшегося повторить свои слова

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В Городищенском районе 58-летнего местного жителя осудили за покушение на убийство 41-летнего знакомого.

Вечером 23 июня этого года в селе Архангельском мужчина предпенсионного возраста выпивал в компании со своим родственником и его приятелем.

«В процессе общения он не расслышал, что ему сказал потерпевший, переспросил его. Тот вышел во двор, так и не ответив на вопросы, начал его оскорблять. Злоумышленник взял нож, обхватил шею потерпевшего одной рукой и нанес ему ножом не менее двух ударов в область грудной клетки слева», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Родственник (в его доме и было застолье) вышел на улицу, оттолкнул агрессора от жертвы, а потом направился за помощью к соседям. Те в свою очередь сообщили о происшествии участковому.

За причинение тяжкого вреда здоровью человека сельчанину назначили наказание в виде 7 лет 4 месяцев 12 дней лишения свободы.

«Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством», - добавила Татьяна Махницкая.

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