Криминал

Распевавший песни мужчина устроил драку в центре Пензы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе задержали 36-летнего мужчину, который распевал песни в центре города и стал зачинщиком драки.

Все случилось вечером в субботу, 19 ноября. Сигнал о потасовке поступил в правоохранительные органы в 18:40.

Как оказалось, пензенец в состоянии алкогольного опьянения бродил по улицам, пел песни и в целом вел себя несдержанно. Горожанину, чистившему от снега машину на Ставского, манера исполнения не понравилась, и он сделал замечание громкоголосому прохожему.

Недооцененного «артиста» это разозлило до такой степени, что он набросился на неблагодарного слушателя с кулаками. Последний, недолго думая, вызвал полицию.

Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны разнял участников потасовки и успокоил их.

«В результате драки нарушитель нанес побои автовладельцу. Подозреваемого в совершении противоправных действий задержали на месте и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте