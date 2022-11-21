Распевавший песни мужчина устроил драку в центре Пензы

21.11.2022 | 11:07

В Пензе задержали 36-летнего мужчину, который распевал песни в центре города и стал зачинщиком драки.

Все случилось вечером в субботу, 19 ноября. Сигнал о потасовке поступил в правоохранительные органы в 18:40.

Как оказалось, пензенец в состоянии алкогольного опьянения бродил по улицам, пел песни и в целом вел себя несдержанно. Горожанину, чистившему от снега машину на Ставского, манера исполнения не понравилась, и он сделал замечание громкоголосому прохожему.

Недооцененного «артиста» это разозлило до такой степени, что он набросился на неблагодарного слушателя с кулаками. Последний, недолго думая, вызвал полицию.

Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны разнял участников потасовки и успокоил их.

«В результате драки нарушитель нанес побои автовладельцу. Подозреваемого в совершении противоправных действий задержали на месте и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.