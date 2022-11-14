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Криминал

В Верхнем Ломове окончено расследование убийства из-за 350 руб.

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В Нижнеломовском районе закончили расследовать уголовное дело по факту разбоя и убийства пенсионерки. В преступлении обвиняются 46-летний и 41-летний жители села Верхний Ломов.

По данным следствия, вечером 19 октября 2021-го мужчины договорились проникнуть в дом 81-летней местной жительницы и украсть у нее деньги. Им не хватало средств на алкоголь.

Сельчане воспользовались незапертой дверью и зашли в жилище. Они потребовали у пожилой хозяйки отдать деньги, но та отказалась.

«В ответ соучастники избили потерпевшую, причинив ей тяжкий вред здоровью. Опасаясь за свою жизнь, она передала им имевшиеся в кошельке 350 рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Младший из подельников решил убить пенсионерку и тем самым скрыть разбойное нападение. Он набросил женщине на шею веревку и затянул ее. Когда хозяйка жилища затихла, злоумышленники забрали фляги, часы, другие предметы быта и ушли.

Тело убитой нашел участковый. Он отправился по адресу после сообщений от родственников пенсионерки о том, что она несколько дней не выходит на связь с ними.

Экспертиза установила, что пожилая сельчанка скончалась от механической асфиксии. Личности злоумышленников установили.

«Вину обвиняемые признали и пояснили, что знали о большой пенсии односельчанки и решили завладеть ее денежными средствами», - добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящий момент сообщники находятся под стражей. Дело будет рассматриваться в Пензенском областном суде.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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