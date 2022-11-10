В суд поступило дело в отношении бывшего заместителя мэра Пензы

10.11.2022 | 11:28

В Пензе назначена дата судебного заседания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра, а ныне сотрудника ресурсоснабжающей организации Юрия Ильина. Оно поступило в Первомайский районный суд 4 октября.

Юрию Ильину инкриминируется часть 1 статьи 285 УК РФ - «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок от четырех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет.

Судебное заседание назначено на 14 ноября.