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Криминал

Виновник смертельного ДТП под Кузнецком гнал под 180 км/ч

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В Кузнецком районе закончено расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП. Авария случилась в селе Старый Кряжим вечером 15 мая.

22-летний водитель, будучи нетрезвым, управлял «Ладой-Приорой» и двигался по направлению из Кузнецка в Пензу со скоростью около 180 км/ч. В итоге он потерял управление, выехал на полосу встречного движения, врезался в металлическое ограждение и бетонную плиту (часть водосточного канала).

«В результате дорожно-транспортного происшествия находившемуся в указанном автомобиле пассажиру 1999 года рождения причинен тяжкий вред здоровью, несовершеннолетней пассажирке 2007 года рождения причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - рассказали в СУ СК РФ по Пензенской области.

Свою вину в аварии молодой человек признал. В отношении него возбудили дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Автомобилиста заключили под домашний арест. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

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Источник — vk.com/podslushanokuzneck
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