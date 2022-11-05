Подросток угнал «Приору» и расплатился за покупки чужой картой

05.11.2022 | 10:13

16-летний житель рабочего поселка Беково предстанет перед судом за угон и кражу с банковского счета.

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 октября несовершеннолетний взял дома ключи от «Лады-Приоры», принадлежащей сожителю его родственницы, завел двигатель и двинулся в путь, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Пензенской области.

Свой поступок подросток объяснил тем, что решил помочь приятелю добраться до одного из населенных пунктов района.

В бардачке парень обнаружил банковскую карту владельца «Приоры» и решил, что ему крупно повезло: в пути он расплачивался чужими деньгами за бензин, продукты и напитки.

Утром 18 октября машину остановил сотрудник ДПС. Подросток, который прежде уже привлекался к ответственности за угон, вновь стал фигурантом уголовного дела. Материалы направлены на рассмотрение в суд.