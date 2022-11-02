Криминал

Молодому мокшанцу слишком дорого обошлась беспечность за рулем

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В Пензе предстанет перед судом 25-летний житель Мокшанского района, сбивший пешехода на зебре.

По версии следствия, поздно вечером 22 мая мужчина на автомобиле Chevrolet Cruze ехал по проспекту Победы в Пензе со скоростью более 60 км/ч, что является нарушением ПДД.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель увидел, что на второй полосе притормаживает для пропуска людей Daewoo Tico. Вместо того чтобы последовать его примеру, он решил объехать его по первой полосе.

Он перестроился, вырулил на переход, по которому шли парень с девушкой, и сбил молодого человека. Впоследствии экспертиза расценила полученные пешеходом травмы как тяжкий вред здоровью.

Во время предварительного следствия мокшанец признал вину и добровольно компенсировал потерпевшему моральный вред в размере 950 тыс. руб.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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