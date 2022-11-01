Жительница Пензы прогорела, отдав 700 тысяч «ирландцу» из интернета

01.11.2022 | 19:15

Виртуальное знакомство с мужчиной довело до банкротства 45-летнюю жительницу Пензы. На одной из интернет-платформ она списалась с «гражданином Ирландии». Мужчина показался ей респектабельным и обеспеченным, завязалось общение.

Окрыленная мечтами гражданка России поделилась планами с сетевым партнером: хочет вести собственный бизнес, вот только для этого не хватает крупной суммы.

«Мужчина согласился помочь ей и одолжить 100 тысяч долларов США и предоставил адрес электронной почты якобы своего бухгалтера. Женщина написала письмо и отправила на указанный адрес. Ей ответили, что для получения денежных средств необходимо оплатить комиссию в криптовалюте», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Желая добиться цели, жительница Пензы стала скупать биткойны, потратила 700 тысяч рублей и перевела все на электронный кошелек «ирландского друга». Он сразу перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - уточнила Елена Селезнева.