Криминал

Пензенец неосмотрительно оставил деньги в машине и лишился их

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Из автомобиля жителя Пензы пропали деньги - 8 800 рублей. Они лежали в кошельке, а транспортное средство потерпевшего стояло на парковке возле гипермаркета в Октябрьском районе.

«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Саратова, 1979 года рождения», - сообщила дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Елена Резникова.

Подозреваемый, чтобы отключить сигнализацию и открыть автомобиль, воспользовался специальным электронным устройством. В салоне взял только деньги из кошелька, которые уже потратил. Как выяснилось, это было не первое его преступление, совершенное подобным образом.

«В июле текущего года на парковке торгового центра в Октябрьском районе Пензы злоумышленник проник в салон автомобиля, где из кошелька похитил 2 800 рублей, деньги так же потратил на личные нужды», - уточнила Елена Резникова.

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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