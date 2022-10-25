Криминал

В Пензе заключенного-«положенца» будут судить за вымогательство

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В Пензе 35-летнего жителя одной из республик будут судить за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство.

С 2014 года мужчина отбывает наказание в виде девяти с половиной лет колонии за разбойное нападение.

«По версии следствия, осужденный в период с 22.10.2019 по 16.08.2021 требовал от трех других осужденных под угрозой применения физического насилия и распространения порочащих сведений денежные средства в сумме от 10 тыс. рублей до 80 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате потерпевшие передали ему в общей сложности более 85 тыс. рублей.

«Кроме того, в феврале 2021 года согласно традициям преступного мира злоумышленник занял в исправительном учреждении высшее положение в преступной иерархии (так называемого «положенца») и осуществлял руководящие функции в отношении осужденных, отбывающих наказание в колонии», - добавила Светлана Артамонова.

Он пропагандировал принятые в преступной среде традиции и правила, организовывал сбор денег, покровительствовал заключенным, разрешал споры.

«Противоправная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд», - заключили в прокуратуре.

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