Росгвардейцы задержали пензенца, вернувшегося на место преступления

25.10.2022 | 14:58

В магазине цифровой и бытовой техники на Московской задержали 36-летнего пензенца, который ранее вынес оттуда iPhone 7 и iPhone 12 и верил, что останется безнаказанным.

Телефоны были подержанные, так что вместе стоили 69 тысяч рублей.

Как сообщили «ПензаИнформ» в пресс-службе областного управления Росгвардии, мужчина вернулся на место преступления в минувшее воскресенье, 23 октября. Но сотрудники магазина сразу узнали его, так как действия подозреваемого в предыдущие визиты зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как только пензенец вошел в торговый зал, один из работников позвонил 02. На место оперативно прибыли росгвардейцы, они задержали злоумышленника, а затем передали полицейским.