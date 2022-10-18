В Пензе задержали афериста, пытавшегося обокрасть пожилую пару

18.10.2022 | 09:56

В Пензе росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину, который пытался завладеть деньгами двух 70-летних пенсионеров.

Все трое пришли в банк на улице Суворова, и пожилая пара стала проводить операцию по переводу денег на мужчину.

Однако сотрудник банка заподозрил неладное, приостановил операцию, набрал телефон 02 и поделился впечатлением, что на его глазах происходит мошенничество.

Стражи порядка незамедлительно прибыли по адресу. При выяснении обстоятельств пожилые супруги не смогли объяснить, зачем они переводят деньги и кем приходится им гражданин.

«Мужчина, который находился с пенсионерами, попытался скрыться, но бойцы Росгвардии задержали его на месте и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.