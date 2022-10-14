Рыбак из Пензенского района пойдет под суд из-за своей неловкости

14.10.2022 | 13:23

В Пензенском районе 56-летний житель Казеевки пойдет под суд из-за собственной неловкости.

По версии следствия, днем 25 августа этого года мужчина приехал за уловом на берег Сурского водохранилища в поселок Ленинка, открыл свой сарай со снастями и начал выпивать в одиночку.

«Ближе к вечеру во время прогулки вдоль берега он встретил своего знакомого в компании еще двух рыбаков, которые предложили ему присесть к ним за стол для совместного употребления алкогольных напитков», - рассказали в областной прокуратуре.

Во время посиделок сельчанин нечаянно опрокинул стол с продуктами. Один из собутыльников сделал ему замечание, и началась перебранка.

«Рассердившись на слова обидчика, мужчина взял со стола нож с деревянной рукояткой и, используя его в качестве оружия, умышленно нанес один удар в область живота потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью», - добавили в прокуратуре.

После случившегося злоумышленник вернулся к своему сараю. Там его через некоторое время и обнаружили правоохранители.

Мужчина признал вину, в отношении него возбудили уголовное дело, которое в настоящее время направлено на рассмотрение в Пензенский районный суд.