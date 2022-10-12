В Пензе именинник решил сделать себе подарок и стал жертвой аферистов

12.10.2022 | 16:38

День рождения стал поистине грустным праздником для жителя Пензы. В день своего 35-летия мужчина получил по электронной почте поздравление и радостное сообщение: по случаю даты ему предоставляется скидка в размере 20% при покупке товара на известном сайте.

Имелась и ссылка, чтобы именинник не путешествовал по Сети, а сразу попал в интернет-магазин.

Пензенец перешел по ней и тут же оформил покупку смартфона за 13 тысяч: ввел реквизиты банковской карты и код из СМС. После этого с его счета списалось 10 264 рубля.

Мужчина в радостном предвкушении стал ожидать поступления своего нового мобильника. На следующий день он посетил оригинальную страницу интернет-магазина, чтобы узнать, как продвигаются дела, и был потрясен, обнаружив, что его заказ отсутствует в истории покупок.

Поняв, что стал жертвой аферистов, пензенец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, виновным, которых ищет полиция, грозит до 5 лет лишения свободы.

«При получении сообщения о выигрыше или наследстве, которое поступает на мобильный телефон, в социальных сетях или по электронной почте, будьте бдительны - так действуют мошенники. Даже если вы получили сообщение с телефонного номера или интернет-страницы знакомого человека, помните: злоумышленники могут взломать аккаунт или устройство, получив доступ ко всем контактам, и разослать сообщения. Ни в коем случае не сообщайте данных своей банковской карты в переписке и никогда не передавайте посторонним лицам коды подтверждения операций и пароли для совершения действий с вашей банковской картой. Ни под каким предлогом не перечисляйте деньги незнакомцам», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.