В Пензе парень без навыков вождения прокатился на угнанном авто

07.10.2022 | 19:16

Житель микрорайона Арбекова едва не лишился своего автомобиля. «Лада-Ларгус» исчезла с места парковки у одного из торговых центров на проспекте Победы.

«Установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Нижнего Ломова, 1996 года рождения. Для разбирательства молодой человек был доставлен в отдел полиции», - сообщила дознаватель ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Екатерина Кузнецова.

Там выяснилось, что задержанный приехал в областной центр в гости к своей девушке. Днем прогуливался и обратил внимание на машину, в замке зажигания которой беспечный автомобилист оставил ключ.

«Молодой человек открыл дверь, сел в салон автомобиля, завел двигатель и проехал несколько метров. Испугавшись, что, не имея навыков вождения, может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, он припарковал автомобиль на стоянке рядом с магазином», - рассказала Екатерина Кузнецова.

В этот момент угонщика заметил владелец «Лады». Он сразу вызвал полицию, и стражи порядка оперативно задержали злоумышленника. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Горе-угонщику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.