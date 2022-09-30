Жительницу села Пыркино убили топором за отказ отдать карту

30.09.2022 | 11:09

62-летний житель села Пыркино Бессоновского района заявил в полицию о пропаже 64-летней жены.

Он рассказал правоохранителям, что женщина отправилась в областной центр на заработки, выйдя из дома пораньше, так как накануне супруги поругались.

Полицейские начали розыск. Они отправились в село, опросили очевидцев. Один из них поведал, что видел какую-то женщину, направлявшуюся в сторону железнодорожной станции. Вскоре выяснилось, что он ошибся - то была другая сельчанка.

Правоохранители решили осмотреть дом супругов, где нашли следы крови. Осознав, что его уличили, муж сознался в преступлении.

«По его словам, в день совершения преступления супруга забрала его банковскую карту и сказала, что отдаст ее на следующий день. Тогда злоумышленник разозлился, вышел из дома, взял топор, вернулся в комнату и, снова услышав от потерпевшей отказ, топором нанес ей не менее двух ударов в область головы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Тело жены мужчина спрятал. Заметая следы, сельчанин сообщил родственникам, что супруга пропала без вести.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.