Криминал

Пензенский военный солгал о ранении ради 3 миллионов рублей

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В Пензенской области осудили военнослужащего, который притворился, что получил травму во время спецоперации на Украине.

Согласно материалам дела, в марте мужчина находился в России, в пункте временной дислокации воинской части, расположенном вблизи зоны специальной военной операции. Он лечился, так как получил травмы при выполнении повседневных задач службы.

5 марта мужчина узнал, что вышел указ Президента РФ о выплатах военнослужащим, получившим увечья при спецоперации. Им полагалось 3 млн рублей.

Недолго думая, солдат решил пойти на мошенничество и добиться денег. 2 апреля на приеме у врача он сказал, что в ходе специальной военной операции получил минно-взрывное ранение.

«Данные ложные сведения были внесены врачом в карту оказания медицинской помощи. Военнослужащий как получивший ранение в ходе боевых действий был эвакуирован и проходил лечение в различных медучреждениях Минобороны России», - сообщили в Пензенском гарнизонном военном суде.

Пока мужчина лечился, он продолжал обманывать медиков. Ему верили и вносили в документацию неверные сведения. Военнослужащему сделали справку для получения единовременной выплаты. Он собственноручно заполнил рапорт, в котором указал, что был ранен 26 апреля в ходе спецоперации за пределами РФ.

Однако афера не удалась. Командование раскрыло обман и не приняло решения о переводе денег.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Пока решение в силу не вступило.

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