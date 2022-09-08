Криминал

В Пензе вынесут приговор 11 обвиняемым в автоподставах

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11 жителей Пензы и области в возрасте от 24 лет до 41 года предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования.

Мужчинам вменяют шесть фактов преступного деяния.

Согласно материалам следствия, пензенцы вступили в сговор и с августа 2016 по февраль 2018 года инсценировали на территории региона аварии, в которых участвовали автомобили, уже получавшие повреждения.

ДТП оформлялись, а потом аферисты обращались в страховые компании за причитающимися выплатами. Если им отказывали или же переводили недостаточные суммы, подельники получали заключения экспертизы о стоимости восстановительного ремонта и предъявляли претензии к страховщикам, подавали иски в суд.

«В результате действий участников преступной группы были похищены денежные средства четырех страховых компаний на сумму более 600 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно передано в Ленинский районный суд Пензы для дальнейшего рассмотрения.

На имущество обвиняемых наложили арест, чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба.

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