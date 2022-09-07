Криминал

Сердобчанка захотела премию и решилась на махинацию с сим-картами

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В Сердобске осудили начальницу офиса оператора сотовой связи. Горожанку обвинили в махинациях с сим-картами.

Как установило следствие и суд, женщина нарушала закон с 10 января по 22 февраля. Она решила улучшить статистические показатели работы своего офиса, добиться солидной премии и оформила пять сим-карт.

Согласия абонентов, чьи персональные данные для этого были использованы, начальница не имела. Информацию о клиентах она взяла из базы, доступ к которой полагался женщине по должности.

«Суд квалифицировал действия обвиняемой по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, с использованием лицом своего служебного положения)», - пояснили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Женщину признали виновной и приговорили к году ограничения свободы. Ей запретили выезжать за пределы Сердобского района и изменять место своего жительства без согласия на то органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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Гость||

С работы тёплой выгнали?

Гость||

Гость писал(a):

С работы тёплой выгнали?
на тёпленький куканчик


Имя: Гость
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