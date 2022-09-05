Виновник смертельного ДТП в Спасске: Я был в сильном шоке

05.09.2022 | 19:25

В Спасске теперь часто обсуждают приговор, вынесенный местному жителю за то, что по его вине погиб подросток. Срок лишения свободы оказался солидным. Осенью прошлого года мужчина на иномарке сбил мать и дочь, шедших по обочине. 15-летняя девочка умерла на месте. Женщина была доставлена в больницу. Водитель с места происшествия изначально скрылся. Но уйти от ответственности ему не удалось. Он дал показания на дороге, где и случилась трагедия.

«Я когда вышел, только сказал человеку, чтобы он вызвал скорую, потому что я был в сильном шоке, не понял, что произошло», - заявил мужчина.

Установить виновника происшествия смогли практически сразу. Когда на месте работали полицейские, там же оказались очевидцы, которые указали на пьяного молодого человека. Водитель сначала уехал домой, оставил машину и потом вернулся к дороге.

«Он отрицал свою причастность к совершению преступления, на вопросы сотрудников полиции отвечать отказался. Правоохранители проследовали к дому молодого человека и обнаружили на придомовой территории автомобиль белого цвета марки Kia Rio со следами повреждений в области бампера и лобового стекла. После этого виновник ДТП признался в том, что автомобиль принадлежит ему и он в состоянии алкогольного опьянения сбил пешеходов», - сообщил прокурор управления прокуратуры Пензенской области Кирилл Погодин.

При назначении наказания суд учел, что мужчина был сильно пьян, превысил скорость, оставил место происшествия. Смягчающими обстоятельствами стала явка с повинной, а также то, что погибшая девушка шла по границе обочины и проезжей части, было темно, а двигалась несчастная в направлении, попутном водителю.

«Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Также с виновного в пользу матери погибшей взысканы компенсация морального вреда в сумме 1 миллиона рублей и возмещение материального ущерба», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор вступил в законную силу.