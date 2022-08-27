В Пензенской области директор МУПа не признала вину в растрате

27.08.2022 | 14:02

56-летняя сельчанка из Малосердобинского района оказалась на скамье подсудимых по обвинению в растрате, совершенной с использованием служебного положения.

В августе 2020 года женщина совмещала должности директора и главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия. Она оформляла фиктивные расходно-кассовые ордера на зарплату одному из работников и на аренду его автомобиля, а затем присваивала деньги.

Такие финансовые махинации женщина проделала несколько раз. В ее руках оказывались разные суммы: 12 180, 16 000, 25 000 и 5 000 рублей. Общий ущерб, нанесенный МУПу, составил 58 180 рублей.

Суд назначил сельчанке наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Свою вину она не признала и подала апелляционную жалобу. Приговор в силу еще не вступил.