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Криминал

В Пензенской области директор МУПа не признала вину в растрате

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56-летняя сельчанка из Малосердобинского района оказалась на скамье подсудимых по обвинению в растрате, совершенной с использованием служебного положения.

В августе 2020 года женщина совмещала должности директора и главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия. Она оформляла фиктивные расходно-кассовые ордера на зарплату одному из работников и на аренду его автомобиля, а затем присваивала деньги.

Такие финансовые махинации женщина проделала несколько раз. В ее руках оказывались разные суммы: 12 180, 16 000, 25 000 и 5 000 рублей. Общий ущерб, нанесенный МУПу, составил 58 180 рублей.

Суд назначил сельчанке наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Свою вину она не признала и подала апелляционную жалобу. Приговор в силу еще не вступил.

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Гость||

Хуйня бабы ещё нарожают!

Гость||

Вот нахапала! Даже смешно. Рыбку покрупнее ссат ловить?

Имя: Гость
Комментарий:

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