Пензенец ответил за смерть приятеля, громко говорившего по телефону

26.08.2022 | 15:56

36-летнего пензенца, лишившего жизни приятеля за громкий разговор по телефону, приговорили к сроку в колонии строгого режима.

Преступление было совершено вечером 4 марта в квартире на улице Рахманинова в Пензе.

Горожанин и его 55-летний гость, проживавший у него уже некоторое время, выпивали. Через некоторое время утомленный спиртным хозяин уснул, а его друг решил поговорить по телефону. Но слишком громкий голос разбудил спавшего мужчину, и тот сделал квартиранту замечание.

Разгорелся конфликт, во время которого младший из приятелей схватил нож и несколько ударил оппонента в голову и шею. Когда друг затих, хозяин отправился спать.

«Встав через некоторое время попить воды, обнаружил, что лежащий на полу в кухне товарищ не подает признаков жизни. Попросил соседку вызвать скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть потерпевшего», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Свою вину мужчина признал. Он пояснил, что приятель агрессивно отреагировал на его замечание и начал оскорблять в ответ.

Суд приговорил пензенца к девяти годам лишения свободы. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.