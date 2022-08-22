В Пензе ссора из-за курения на балконе закончилась трагедией

22.08.2022 | 13:11

В Пензе вынесен приговор 43-летнему виновнику смерти женщины.

49-летняя горожанка около двух месяцев жила с мужчиной в квартире на улице Терновского. Днем 30 марта пара выпивала. Хозяйка вышла на балкон покурить, а сожитель сделал ей по этому поводу замечание.

Позже он рассказал, что подруга начала его оскорблять, тот в ответ избил ее кулаками и ногами и покинул дом. На следующий день мужчина вернулся, увидел безжизненное тело на полу и, испугавшись, ушел из квартиры.

Мертвую женщину обнаружил вечером 31 марта брат, который сообщил о случившемся в полицию.

Смерть горожанки наступила на месте происшествия от сочетанной травмы живота и груди.

«Виновному назначено наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.