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Криминал

В Пензе ссора из-за курения на балконе закончилась трагедией

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В Пензе вынесен приговор 43-летнему виновнику смерти женщины.

49-летняя горожанка около двух месяцев жила с мужчиной в квартире на улице Терновского. Днем 30 марта пара выпивала. Хозяйка вышла на балкон покурить, а сожитель сделал ей по этому поводу замечание.

Позже он рассказал, что подруга начала его оскорблять, тот в ответ избил ее кулаками и ногами и покинул дом. На следующий день мужчина вернулся, увидел безжизненное тело на полу и, испугавшись, ушел из квартиры.

Мертвую женщину обнаружил вечером 31 марта брат, который сообщил о случившемся в полицию.

Смерть горожанки наступила на месте происшествия от сочетанной травмы живота и груди.

«Виновному назначено наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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глубинный народ

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Из за какой то вонючей пепельницы мужик пострадал.

Гость||

Жлобьё: Курение опасно для вашего здоровья

Гость||

Гут.

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