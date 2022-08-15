Пензячка влезла в миллионные долги, пытаясь спастись от кредита

15.08.2022 | 19:44

Классическая схема, которой пользуются мошенники, опять позволила нажиться злоумышленникам и снова привела к крупным убыткам. На этот раз неизвестные позвонили жительнице Пензы и начали рассказывать, что преступники хотят оформить на ее имя кредит.

«Для того чтобы пресечь действия злоумышленников и сохранить денежные средства, женщине необходимо самостоятельно оформить кредит, а денежные средства перечислить на «безопасный счет».

Жительница Пензы поверила незнакомцу и в нескольких банках оформила на свое имя кредиты и кредитные карты на сумму более 2 миллионов рублей», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

После этого женщина через банкоматы перевела всю сумму на счет, который указал звонивший человек. Потерпевшая поняла, что ее обманули, только когда осталась с пустым кошельком и огромным кредитом.

«По данному факту в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № 3 следственного управления УМВД России по городу Пензе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», - пояснила Мария Пчелинцева.

Человеку, обманувшему женщину, теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Его личность устанавливают полицейские.