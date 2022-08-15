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Криминал

Пензячка влезла в миллионные долги, пытаясь спастись от кредита

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Классическая схема, которой пользуются мошенники, опять позволила нажиться злоумышленникам и снова привела к крупным убыткам. На этот раз неизвестные позвонили жительнице Пензы и начали рассказывать, что преступники хотят оформить на ее имя кредит.

«Для того чтобы пресечь действия злоумышленников и сохранить денежные средства, женщине необходимо самостоятельно оформить кредит, а денежные средства перечислить на «безопасный счет».

Жительница Пензы поверила незнакомцу и в нескольких банках оформила на свое имя кредиты и кредитные карты на сумму более 2 миллионов рублей», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

После этого женщина через банкоматы перевела всю сумму на счет, который указал звонивший человек. Потерпевшая поняла, что ее обманули, только когда осталась с пустым кошельком и огромным кредитом.

«По данному факту в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № 3 следственного управления УМВД России по городу Пензе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», - пояснила Мария Пчелинцева.

Человеку, обманувшему женщину, теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Его личность устанавливают полицейские.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

В избе телевизера нет?

Гость||

Гость писал(a):

В избе телевизера нет?
Понимаешь...последние лет 20 есть модная тэндэнция среди дурачков...не иметь телевизора...

Гость||

Дурдом тут не телевизЕра, тут " головы" нет... Как ну скажите мне как такое возможно?! Это кошмар , неужели есть настолько доверчивые люди, просто с мозгом ребенка 3 лет.

Гость||

Кто эти люди, которым запросто дают миллионные кредиты?

Гость||

А что за банк, где вот так запросто можно пару лямов отхватить?

Гость||

Этот банк и звонит .

Гость||

Херман Греф ей самолично названивал?? Ну не может быть столько идиотов каждый день миллионы кредитные куда то переводят...

Гость||

да этот греф такой мерзавец, тьфу! звонят из этого говенного банка и впаривают кредитные карты, замучился трубку класть, неча разговаривать ни с кем, клади трубку и все, сомневаешься-сам звони в банк и узнавай что там, идиоты кругом и сволочи!

Гость||

Вот НЕ ВЕРЮ!!!!! Всего скорее в"доле",покрайней мере должна быть и косит под дурочку.....А если коротко:на недвижимость где она живёт, дарственную ни на кого не оформила?????

Гость||

В России лучшие в мире правоохранительные органы, лучший в мире любимый президент, самая честная банковская система. Ну не может в таких условиях существовать мошеннических банд без покровительства и пособничестве выше названных

Имя: Гость
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