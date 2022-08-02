Лжесотрудники УФСБ выманили у двух пензенцев более 3 млн рублей

02.08.2022 | 11:01

Пензенцев предупредили об участившихся случаях мошенничества, совершающихся от лица сотрудников регионального УФСБ России.

В июле этого года злоумышленники выманили у двух жителей областного центра в общей сложности более 3 млн рублей.

Мошенники звонят по телефону, для усиления психологического воздействия представляются работниками УФСБ и сообщают, что в почтовом ящике по месту регистрации абонента лежит повестка о вызове на допрос. По их словам, один из крупных банков проводит внеплановую проверку, поэтому нужно прибыть в УФСБ для дачи показаний в качестве потерпевшего.

«Войдя в доверие, злоумышленники узнают состав семьи, наличие детей, место работы близких родственников собеседника. В целях сохранения денежных средств мошенники предлагают перевести деньги на специализированный расчетный счет», - уточнили в пресс-службе управления.

Жителей региона призвали не поддаваться на провокации мошенников и в подобных случаях обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112.