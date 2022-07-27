Пензенец не сумел утаить от полиции в обуви пакет со «скоростью»

27.07.2022 | 11:15

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Пензенского ЛО МВД России на транспорте, проводившие профилактический рейд на перегоне Пенза-I - Арбеково, остановили мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Им оказался 33-летний житель областного центра.

Стражи порядка попросили его предъявить документы. Мужчина начал вести себя подозрительно, и полицейские провели личный досмотр.

В его обуви обнаружился гриппер-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что содержимое пакета - препарат массой менее 1 грамма, в состав которого входит наркотическое средство «скорость».

Пензенец пояснил, что нашел запрещенное вещество в лесу, находящемся в черте города, и оставил для личного потребления.

«Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, - лишение свободы на срок до 3 лет», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД на транспорте.