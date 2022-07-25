Сетевое издание|18+|Понедельник|25 июл 2022|16:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Виновник гибели молодого пензенца не добился смягчения приговора

Печать
Telegram

Вступил в силу приговор, вынесенный 50-летнему жителю Пензы на основании решения коллегии присяжных заседателей. Мужчину признали виновным в смерти молодого человека.

Днем 16 сентября 2021 года в дом пензенца на Горной улице пришел пьяный сын его сожительницы. Между мужчинами возник конфликт, перешедший в драку. Старший противник три раза ударил младшего в голову и два - в шею.

«Удары привели к трагическим последствиям, и смерть 22-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Свою вину агрессор признал частично. Он пояснил суду, что накануне поссорился с подругой, некоторые обидные слова дошли до ее сына, тот явился выяснять отношения. Парень угрожал хозяину ножом, и ему пришлось защищаться. При этом было установлено, что еще в начале конфликта мужчина выбил опасный предмет из руки молодого человека и его жизни ничего не угрожало.

«Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, признание вины, раскаяние, положительная характеристика, а также противоправное поведение парня, ставшее поводом для преступления», - проинформировали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сожительница осужденного и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых настаивали на переквалификации действий виновного. По их мнению, пензенец просто превысил пределы самообороны.

Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобы - без удовлетворения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Крынж какой-то! - мамаша убитого подают апелляцию по приговору для убийцы и заодно сожителя

Гость||

А может ножичком и не угрожал?

Гость||

Гость писал(a):

15:09
Зудит наверно?

Гость||

Наверное все таки правильный заголовок должен быть: "Пензенцу не удалось доказать, что он НЕ превысил пределы самообороны" )))

Гость||

Гость писал(a):

Наверное все таки правильный заголовок должен быть: "Пензенцу не удалось доказать, что он НЕ превысил пределы самообороны" )))
Нет, как ни странно, заголовок правильный. Он хотел доказать, что просто ПРЕВЫСИЛ пределы самообороны (речь же не шла о том, что он вовсе невиновен).

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.07.2022 15:28|

Наверное все таки правильный заголовок должен быть: "Пензенцу не удалось доказать, что он НЕ превысил пределы самообороны" )))

Это верно! несмотря на обсуждение этих вопросов в о предоставлении обороняющемуся больше прав, судебная и следственная практика, к сожалению стоят на месте. В данной ситуации трудно рассчитать свои силы и возможности; Если даже мать, по существу, за оборонявшегося, то видно нападавший сам по себе был агрессивен и от него можно было ожидать чего угодно. О покойном ничего плохого не скажу, а лишь констатирую факт, на основе имеющейся информации.

Гость||

Знаю эту историю очень хорошо, так как это мои соседи. На протяжении последних 4-5 лет покойный постоянно терроризировал свою мать и отчима, бил их, отбирал деньги. Заявление на него не подавали из жалости. Последний раз он опять пришёл буянить. Отчим реально защищался, не рассчитал силу удара. Р убитый сам постоянно с ножом приходил, и не раз наносил порезы отчиму. И состоял на учёте в психушке.

Гость||

это он с 17 лет что ли их гонял, а они не могли связать его вдвоем и выпороть, да и где он жил-то тогда?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте