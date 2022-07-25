Виновник гибели молодого пензенца не добился смягчения приговора

25.07.2022 | 15:02

Вступил в силу приговор, вынесенный 50-летнему жителю Пензы на основании решения коллегии присяжных заседателей. Мужчину признали виновным в смерти молодого человека.

Днем 16 сентября 2021 года в дом пензенца на Горной улице пришел пьяный сын его сожительницы. Между мужчинами возник конфликт, перешедший в драку. Старший противник три раза ударил младшего в голову и два - в шею.

«Удары привели к трагическим последствиям, и смерть 22-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Свою вину агрессор признал частично. Он пояснил суду, что накануне поссорился с подругой, некоторые обидные слова дошли до ее сына, тот явился выяснять отношения. Парень угрожал хозяину ножом, и ему пришлось защищаться. При этом было установлено, что еще в начале конфликта мужчина выбил опасный предмет из руки молодого человека и его жизни ничего не угрожало.

«Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, признание вины, раскаяние, положительная характеристика, а также противоправное поведение парня, ставшее поводом для преступления», - проинформировали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сожительница осужденного и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых настаивали на переквалификации действий виновного. По их мнению, пензенец просто превысил пределы самообороны.

Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобы - без удовлетворения.