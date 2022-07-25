Сетевое издание|18+|Понедельник|25 июл 2022|11:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Криминал

В Пензенской области за полгода зарегистрировали 74 факта коррупции

Печать
Telegram

В Пензенской области подвели итоги работы по противодействию коррупции за первую половину 2022 года. Данные обнародовали в региональном управлении МВД.

«Сотрудниками подразделений экономической безопасности задокументировано 74 преступления коррупционной направленности, 5 из которых в крупном и особо крупном размере», - уточнили в пресс-службе УМВД.

Было выявлено 19 фактов получения и 10 дачи взятки, а также 6 случаев посредничества при передаче незаконного вознаграждения. В суд направили 77 уголовных дел о коррупции (например, одно из них - в отношении начальника отдела МЧС, который подозревается в хищении около 7 млн бюджетных средств путем незаконной выдачи премий подчиненным). Приговоры 33 гражданам уже вынесли.

В 2022 году удалось обнаружить 4 коррупционных преступления, совершенных главами сельских администраций. Они похитили около полумиллиона бюджетных средств, представив для отчетов фиктивные документы.

«Пресечено 17 фактов получения взятки преподавателями высших учебных заведений (Пензенский государственный университет - 14, Зареченский технологический институт - 3), а также 6 фактов посредничества во взяточничестве за выставление в зачетные книжки и ведомость положительных оценок без фактической проверки знаний», - добавили в УМВД.

Правоохранители подчеркнули, что коррупция - системное явление. И хотя органы внутренних дел должны нести основное бремя борьбы с коррупцией и ответственность за результат, этого недостаточно.

«Гражданам нужно осознать, насколько необходимо нам в нашей работе их неравнодушие, насколько в борьбе с коррупцией важен личный вклад каждого. Без решения данной проблемы любые усилия по противодействию коррупции так и останутся намерениями», - резюмировали в УМВД.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

На борьбу с коррупцией нужно выделять не деньги,а как в Китае - патроны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Гражданам нужно осознать, насколько необходимо нам в нашей работе их неравнодушие, насколько в борьбе с коррупцией важен личный вклад каждого.
Как сильно и проникновенно... За душу берёт!

Гость||

БАЛЛАДА О ЗАРПЛАТЕ УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ

Президент РФ Владимир Путин перечислил главных «врагов» России: «Враг ещё не побеждён. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования!»

Министерство труда и занятости РФ планирует обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы.

Министерство разработало ряд антикоррупционных поправок в законодательство, с целью ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, обязать директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, заведующих детскими садами и других руководителей государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах. Руководителей планируют обязать отчитываться о расходах супругов и несовершеннолетних детей.

Если трёхлетними официальными доходами нельзя будет подтвердить законность приобретения имущества, они также могут быть изъяты у директоров государственных учреждений, как и у чиновников.

Поздно очнулись.

Приведу наглядный пример: в Пензе проходил Всероссийский форум ОНФ "Качественное образование - во имя страны".

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев заговорил о неблагополучии дел в сфере образовнии, дескать работающие здесь чиновники начинают утрачивать совесть и чувство реальности, а так же публично заявил: «…Самый высокий, по факту, уровень доходов в области - у работников сферы образования, его чиновничьего звена…»

Оказывается, освобожденные от занимаемых должностей заместители министра образования Ольга Федосеева и Валерий Линьков "подрабатывали" еще в трех местах, как преподаватели вузов. Как показала проверка по линии КРУ, их зарплата на "подработке" в несколько раз превышала заработок на основной должности.

Оказывается, наибольшее количество коррупционных преступлений в Пензенской области было выявлено в сферах образования, здравоохранения и ветеринарии.

Кстати, на одном из совещаний в областном правительстве губернатор В.Бочкарев приказал чиновникам: «…Вокруг золотых медалей идет крохоборство. Все об этом знают. Кто во главе стоит? Директор школы, завуч. Больше 50 процентов золотых медалей - коррупция. Пускай директора деньги за медали собирают и пожарную сигнализацию делают…», «Все мечтают в плечевые проститутки пойти! Сейчас целыми семьями идут, мать с дочерью, как закончит педуниверситет…»

Василий Бочкарев, которого народ пензенский люто ненавидит и дал прозвище "Вася-доля", на встрече с учителями региона, предложил "ноу-хау" - оригинальный способ борьбы... со взятками, дескать, коррупционеры чуть ли не жертвы преступных деяний нахрапистых взяткодателей. Посему суровое наказание за взятку должен получить не мздоимец, а тот, кто предлагает ее: «Нам нужно жестче наказывать того, кто дает взятку, а не того, кого хотят подкупить, - тогда и провокаций на взятку не будет», - заявил он под бурные аплодисменты... "Прелесть!.."

Реальные доходы медиков отличаются от статистики. Многие помнят, как председатель Госдумы Вячеслав Володин с возмущением раскритиковал министра здравоохранения Веронику Скворцову за ее высказывание о средней зарплате врачей, которая составляет 79 тысяч: «Прозвучала цифра - 79 тысяч рублей. Люди читают, смотрят, о чем идет разговор. Но у нас нет с вами таких средних заработных плат. Я знаю по своему избирательному округу - ее нет и близко. И 70 нет. И нет 60. Коллеги, вы о чем говорите?»

В.Володин предложил министру В.Скворцовой исключить из формулы, используемой при расчете этого показателя, зарплаты главврачей и бухгалтеров: «Тот фонд, о котором речь идет, включает в себя зарплату главного врача, заместителя главного врача, бухгалтера и так далее. А есть еще у некоторых любимые секретари и уборщицы, которые иногда получают и по 100 тысяч, и по 80 тысяч. А дальше уже все это остается обычным врачам».

Ситуация с зарплатами порой доходит до криминала.

Показательны злоключения главного бухгалтера Н.Лысякова, который 19.07.2019 года обратился в ОМВД России по г. Кузнецку с заявлением, в котором он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое используя его имя, направило на сайт администрации Президента РФ письмо том, что «…в ГБУЗ «Кузнецкая МРБ» происходит мнимое завышение среднего уровня зарплат медицинских работников с целью достижения индикатива майских указов по зарплате медицинских работников», чем оклеветало его как гражданина, так и подорвало его репутацию, как главного бухгалтера ГБУЗ «Кузнецкая МРБ».

Произошедшее далее иначе как чертовщиной не назвать! Горе-полицейские ОМВД России по г. Кузнецку решили пуститься во все тяжкие, стали выкидывать фортели, занимаются волокитой, отписками.

И тут, видимо, сработал закон парных случаев.

29 октября 2019 года, неизвестное лицо, используя имя врача клинической лабораторной диагностики Натальи Кулыговой, направило на сайт министерства здравоохранения Пензенской области письмо, где написано, что в ГБУЗ «Кузнецкая МРБ», в связи с изменением выплаты заработной платы (Постановление Правительства Пензенской области от 05 июня 2018 г. 303пП) её уровень заработной платы значительно снизился и не дотягивает до среднего по больнице.

В мае 2021 года, руководитель Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов задекларировал 6 миллионов 135 тысяч 114 рублей. В его собственности находятся 3 земельных участка площадью 1 200, 1 200 и 200 квадратных метров. Также А.Потапову принадлежат 2 гаража, садовый домик, часть квартиры, жилой дом, прицеп-трейлер и 2 иномарки Lexus RX300 и Nissan Qashqai.

Почувствуйте разницу!

ПОДРОБНЕЕ >> https://fs-anticriminal.livejournal.com/17190.html

https://anticriminal.livejournal.com/25828.html

Гость||

В России нужно отменять мораторий на смертную казнь...

Гость||

Как лапшу вешают умело ,красиво-профессионально! "Честные"...начиная с тех, кто должен судить и с др.таких же ненасытных в др.структурах.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте