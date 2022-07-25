В Пензенской области за полгода зарегистрировали 74 факта коррупции

25.07.2022 | 10:08

В Пензенской области подвели итоги работы по противодействию коррупции за первую половину 2022 года. Данные обнародовали в региональном управлении МВД.

«Сотрудниками подразделений экономической безопасности задокументировано 74 преступления коррупционной направленности, 5 из которых в крупном и особо крупном размере», - уточнили в пресс-службе УМВД.

Было выявлено 19 фактов получения и 10 дачи взятки, а также 6 случаев посредничества при передаче незаконного вознаграждения. В суд направили 77 уголовных дел о коррупции (например, одно из них - в отношении начальника отдела МЧС, который подозревается в хищении около 7 млн бюджетных средств путем незаконной выдачи премий подчиненным). Приговоры 33 гражданам уже вынесли.

В 2022 году удалось обнаружить 4 коррупционных преступления, совершенных главами сельских администраций. Они похитили около полумиллиона бюджетных средств, представив для отчетов фиктивные документы.

«Пресечено 17 фактов получения взятки преподавателями высших учебных заведений (Пензенский государственный университет - 14, Зареченский технологический институт - 3), а также 6 фактов посредничества во взяточничестве за выставление в зачетные книжки и ведомость положительных оценок без фактической проверки знаний», - добавили в УМВД.

Правоохранители подчеркнули, что коррупция - системное явление. И хотя органы внутренних дел должны нести основное бремя борьбы с коррупцией и ответственность за результат, этого недостаточно.

«Гражданам нужно осознать, насколько необходимо нам в нашей работе их неравнодушие, насколько в борьбе с коррупцией важен личный вклад каждого. Без решения данной проблемы любые усилия по противодействию коррупции так и останутся намерениями», - резюмировали в УМВД.