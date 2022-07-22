В Пензенской области вынесли приговор за попытку убийства

22.07.2022 | 08:21

В Пензенской области вынесен приговор по делу о покушении на убийство. Виновным признали 52-летнего жителя Шемышейского района.

«Ночью 27 марта 2022 года в селе Старое Захаркино в гости к злоумышленнику и его сожительнице пришел односельчанин. Вместе они распивали спиртное. Потерпевший остался у них ночевать», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК ФР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Наутро произошла ссора. 61-летний гость начал оказывать женщине знаки внимания, из-за чего хозяин разозлился. Схватив нож, он нанес собутыльнику как минимум шесть ударов.

После этого компания отправилась спать. Скорую помощь пострадавшему вызвали лишь через несколько часов. Его пришлось госпитализировать.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Во время следствия подозреваемый находился под стражей.

В итоге суд приговорил злоумышленника (с учетом не отбытого им наказания за нанесение побоев и мошенничество в сфере кредитования) к 3 годам 10 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 20 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в СУ СК.