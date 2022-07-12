В Старой Каменке полицейские нашли кусты конопли в огороде

12.07.2022 | 20:38

40-летнего жителя Старой Каменки Пензенского района подозревают в незаконном обороте наркотиков. Полицейским стало известно, что он выращивает и хранит запрещенные растения. В ходе осмотра его домовладения информация подтвердилась: заготовки сотрудники нашли и в комнате, и на чердаке, а новый урожай - в огороде.

«Исключительно для личного употребления», - заявил подозреваемый.

Кусты растений были отправлены на исследование.

«Согласно заключениям эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством (марихуана) массой 4 966 граммов, а также частями растений (конопля) массой 3 791 грамма. Изъятое растение является культивируемым наркосодержащим растением рода конопли в количестве 54 штук», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям 228 и 231. Максимальное наказание за преступления, которые он совершил, - лишение свободы на срок до 10 лет.