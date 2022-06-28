Криминал

Жителю Москвы не удалось смягчить приговор за убийство сердобчанина

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60-летнего жителя Москвы - уроженца Сердобска приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в убийстве приятеля.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей.

Инцидент произошел вечером 11 июня 2021 года. Москвич приехал на малую родину и отправился в гости к другу. Во время застолья мужчины поссорились. Гость схватил нож и два раза ударил хозяина в шею, один раз - в левую руку. Раненый скончался на месте инцидента.

«В ходе первоначальных следственных действий злоумышленник вину признавал, указал, что конфликт с товарищем у него возник из-за службы в армии. Сердобчанин стал вести себя агрессивно и в какой-то момент взял со стола кухонный нож, который он выбил из его рук. Затем они упали на пол кухни. Находясь снизу, он нащупал упавший нож и нанес им удары. После второго удара сердобчанин захрипел, а он вылез из-под потерпевшего и ушел в имеющуюся у него в Сердобске квартиру», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Позже москвич отказался от своих показаний. Однако присяжные единодушно пришли к выводу о его виновности и умышленном причинении смерти.

Осужденный и защитники обжаловали приговор. В апелляции они указали на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, недоказанность вины, несправедливость назначенного наказания.

«В соответствии с позицией прокурора суд аплелляционной инстанции оставил приговор без изменения, три апелляционные жалобы - без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

тоесть отбился от урода с ножом - сел.

не отбился - умер.

отличный расклад для уродов.

риторический вопрос: почему закон на стороне уродов?

Имя: Гость
Комментарий:

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