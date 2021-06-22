Пожилой москвич сознался, что зарезал сердобчанина за столом

22.06.2021 | 12:19

В Сердобске 60-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве. Сообщение о преступлении поступило ранним утром 13 июня.

В полицию позвонил горожанин. Он рассказал, что пришел в гости к другу в дом на Балашовской улице и обнаружил хозяина мертвым.

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили на теле 59-летнего мужчины два ножевых ранения в шею.

Убитый нигде не работал и жил один. По горячим следам сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили подозреваемого - им оказался 60-летний уроженец Сердобска, который в основном жил в Москве, но часто наведывался в родной город, где у него была квартира.

По данным следствия, вечером 11 июня он пришел в гости к приятелю, которого не видел несколько лет. Мужчины устроили застолье, но через некоторое время между ними разгорелась ссора.

«По словам обвиняемого, приятель начал вести себя неадекватно и схватил кухонный нож. Он выбил у него из руки оружие, и они оба упали на пол. Гость нащупал нож на полу и дважды ударил им приятеля в шею, а затем ушел домой», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.