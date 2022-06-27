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Криминал

Жительница Бековского района уехала в Крым на деньги для соцконтракта

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В Бековском районе осудили 27-летнюю местную жительницу. Женщина пошла на мошенничество ради выплаты по социальному контракту.

Согласно материалам дела, его сельчанка собралась заключить в апреле 2021 года. Она представила в управление соцзащиты районной администрации пакет документов и указала, что деньги ей нужны на личное подсобное хозяйство и строительство теплицы, где можно выращивать рассаду и овощи.

Заявление женщины рассмотрели, выплату одобрили. На старт своего бизнеса она получила 80 000 рублей.

Однако на самом деле сельчанка не собиралась ничего строить и выращивать. Получив средства, мошенница вместе с детьми отправилась в Крым к родителям.

Для «поддержания легенды» злоумышленница представила районной администрации отчет о том, что деньги израсходовала на указанные в контракте цели, а также предъявила чек на 80 000 рублей о приобретении строительных материалов.

До сентября она продолжала слать властям фиктивные отчеты об освоении средств, а затем к ней домой явились проверяющие и увидели, что нет ни фундамента для теплицы, ни стройматериалов для ее возведения.

«Подсудимая вину признала и пояснила, что в социальной сети узнала о возможности для малоимущих заключить социальный контракт и решила этим воспользоваться для получения выплаты. Чек на строительные материалы взяла у торговца за приобретенные в предшествующем году строительные материалы на ремонт дома», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Служители Фемиды назначили женщине наказание в виде штрафа в 10 000 рублей и удовлетворили иск управления соцзащиты районной администрации о взыскании с мошенницы 80 000 рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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Гость||

У меня такой чемодан был,в пионерский лагерь с ним гонял.

Гость||

взяла под 12.5 получается....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

деньги ей нужны на личное подсобное хозяйство и строительство теплицы, где можно выращивать рассаду и овощи.
Куда на плюнь, одни выращивательницы рассады. Работать никто не хочет.

Имя: Гость
Комментарий:

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