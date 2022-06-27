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Криминал

В Шемышейском районе осудили рыбаков, добывших плотву и щуку

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В Шемышейском районе рыбалка на Суре возле села Колдаис закончилась уголовным разбирательством.

26 апреля два жителя области решили отправиться на промысел. С помощью самодельных вентерей, которые запрещены в любительском и спортивном рыболовстве, они поймали 28 особей плотвы, карася и щуки. Шел период нереста.

«Преступными действиями мужчин Российской Федерации причинен ущерб на сумму 15 350 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На суде рыболовы признали свою вину. Ущерб водным биологическим ресурсам они возместили.

Служители Фемиды приговорили мужчин к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

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Гость||

А сколько не поймали?

Гость||

Что там с тем, у кого пол-лярда дома нашли?

Гость||

А Савина с Ширшиной когда осудят ?

Гость||

Гость писал(a):

Что там с тем, у кого пол-лярда дома нашли?
Это фейк.

Гость писал(a):

А Савина с Ширшиной когда осудят ?
Савина - никогда.

Имя: Гость
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