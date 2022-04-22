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Криминал

У нижнеломовского убийцы беременной лосихи отобрали ружье

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31-летний житель Нижнеломовского района оказался на скамье подсудимых за браконьерство.

2 февраля сотрудники охотнадзора регионального минлесхоза вместе с полицейскими и охотинспекторами обнаружили в лесу у села Александровка убитую беременную лосиху.

По горячим следам была установлена группа лиц, причастных к незаконной охоте на парнокопытное. Однако перед судом предстал один из них. Именно он дважды выстрелил в лосиху из ружья «Вепрь» и убил животное. Ущерб охотничьему фонду региона составил 400 тысяч рублей.

Мужчина признал вину и частично возместил ущерб в сумме 80 тысяч. Суд учел, что он воспитывает малолетнего ребенка, и назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

«В возмещение ущерба в пользу Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области с осужденного взыскано 320 тысяч рублей. Его ружье постановлено передать в соответствующее подразделение органов внутренних дел», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор не вступил в законную силу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Охотились все, и судить нужно всех! И возмещает стрелок пусть все 400 тыс, чтоб в следующий раз башкой думал что делает.

Гость||

Не сметь трогать лосей, это добрые великаны

Гость||

Охотника нужно передать в руки Стрючкова! Он знает, что делать с ружьём

Имя: Гость
Комментарий:

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