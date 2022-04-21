Убивший брата житель области предстал перед судом присяжных

Суд присяжных вынес приговор 62-летнему жителю Пензенского района. Мужчину обвинили в смерти его 61-летнего брата.
Как установили следователи, вечером 23 июля старший брат вместе с другом приехал в гости к младшему, который жил в селе Волхонщино. С собой у прибывшего родственника было ружье ИЖ-18.
«После совместного распития спиртного злоумышленник с приятелем собрались уезжать. Потерпевший вышел следом за ними на улицу. Находясь на территории домовладения, мужчина произвел не менее двух выстрелов из ружья в сторону младшего брата, причинив ему огнестрельные ранения в области грудной клетки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Жертва погибла на месте.
После произошедшего сельчанин заставил приятеля, ставшего очевидцем, оттащить тело брата в сарай.
Именно там полиция и нашла его 1 августа. Правоохранители установили личность подозреваемого в преступлении и задержали его. Суда агрессор дожидался под стражей.
Сельчанин отрицал, что убил младшего брата, однако суд присяжных вынес обвинительный вердикт. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Пока решение суда в силу не вступило.
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