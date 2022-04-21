Пензенцев стали реже обманывать при помощи ИТ-технологий

21.04.2022 | 13:02

В прокуратуре Пензенской области отметили снижение числа зарегистрированных преступлений, совершенных с помощью ИТ-технологий.

В надзорном ведомстве подсчитали, что за три месяца 2022 года выявлено 921 преступное деяние, это на 22,7% меньше, чем за тот же период прошлого года (1 191). В 703 случаях жителей региона обманули, используя интернет, в 437 - мобильный телефон. 207 нарушений закона касалось пластиковых карт.

98 из зарегистрированных преступлений являются особо тяжкими (132 было в 2021-м), 383 - тяжких (540), 187 - средней тяжести (183), 253 - небольшой (336).

Более половины (420) действий злоумышленником квалифицировали как мошенничество, а 202 как кражу.

«По каждому десятому преступлению потерпевшими признавались граждане пенсионного возраста (102)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В суд для дальнейшего рассмотрения направлено 231 уголовное дело, полиция установила 210 подозреваемых.