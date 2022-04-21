Дальнобойщик не признал вину в автокатастрофе в Кузнецком районе

21.04.2022 | 10:57

Вступил в силу приговор, вынесенный 51-летнему жителю Республики Татарстан, ставшему виновником смертельного ДТП в Кузнецком районе Пензенской области.

Трагедия произошла утром 24 ноября 2020 года. Мужчина ехал по федеральной автодороге М5 «Урал» в сторону Пензы на своем грузовике Renault Premium с полуприцепом-фургоном со скоростью примерно 70 км/час.

У села Старый Кряжим водитель легкового автомобиля Renault Logan стал разворачиваться в сторону Кузнецка, пересекая проезжую часть справа налево, и не уступил дорогу большегрузу. В свою очередь водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Logan.

64-летний автомобилист, управлявший Renault Logan, и его 62-летняя супруга погибли в автокатастрофе.

Водитель фуры в судебном заседании вину не признал. Он рассказал, что вез 20 тонн сухого молока из Казани в Воронеж. В день аварии была мокрая дорога, заснеженная обочина. В какой-то момент он увидел на правой обочине легковой автомобиль, не препятствующий движению. Указатель поворота на легковушке включен не был, и дальнобойщик не стал снижать скорость.

Внезапно Renault Logan начал разворачиваться налево. Шофер большегруза не смог ничего предпринять, его вынесло на полосу встречного движения, а легковушку от удара выбросило в кювет.

Суд учел, что дальнобойщик совершил по неосторожности преступление средней тяжести, имеет хорошие харатеристики, воспитывает маленького ребенка и имеет на иждивении мать-пенсионерку. Также он принес соболезнования потерпевшим.

В итоге мужчина признан виновным и приговорен к 3 годам колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Он обязан возместить трем родственникам погибших компенсацию морального вреда на общую сумму около 2 млн рублей.

«Не согласившись с приговором, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.