В Кузнецком районе столкнулись фура и Renault, погибли два человека

24.11.2020 | 13:01

Во вторник, 24 ноября, авария на трассе в Кузнецком районе унесла жизнь двух человек. Об инциденте в соцсети «ВКонтакте» сообщили участники группы «Сова Пенза Авто».

Они поделились кадрами с места происшествия. В объектив камеры попала стоящая на трассе фура, а также легковой автомобиль, покореженный и вылетевший далеко за пределы трассы.

Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, трагическое ДТП случилось около 9:40 на 722-м километре трассы М5. Участниками стали 50-летний водитель большегруза Renault и 64-летний автомобилист, управлявший Renault Logan.

Травмы получили водитель легковушки и его пассажирка, личность которой в настоящий момент устанавливается. Оба скончались на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

23 ноября в ДТП с двумя грузовиками и ВАЗ-2115 погиб 47-летний мужчина, управлявший автомобилем МАЗ. Авария произошла утром на трассе Тамбов - Пенза в Белинском районе.