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Криминал

В Малой Сердобе вынесли приговор по делу о смерти «гонца»

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В Малой Сердобе осудили 55-летнего местного жителя, который по неосторожности нанес 40-летнему односельчанину смертельное ранение ножом.

Днем 20 ноября 2021 года мужчины выпивали на кухне у их общего приятеля в компании из четырех человек. Когда спиртное кончилось, старший послал младшего в магазин, дав ему свою банковскую карту и попросив купить безалкогольный напиток.

«Через некоторое время пришло СМС-сообщение о снятии денежных средств. Но когда посланник вернулся, спиртного при нем не оказалось, банковскую карту он не отдал и лег на диван спать. При попытке выяснить местонахождение карты «гонец» ничего не пояснил», - напомнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Хозяина карты такая беспечность разозлила, он схватил кухонный нож и ударил им приятеля в живот. После этого другие участники застолья вызвали скорую помощь и полицию. Наутро потерпевший скончался в больнице.

«Злоумышленник признал свою вину. Во время следствия он содержался под стражей. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

попросив купить безалкогольный напиток.
penzainform.ru писал(a):
спиртного при нем не оказалось,
ПИ! Чо не так?

Гость||

В бочке огурцов осталось 22 гриба...

Имя: Гость
Комментарий:

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