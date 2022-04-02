Пензенец сумел два раза продать одну и ту же дачу

02.04.2022 | 18:30

По статье «Мошенничество» осужден бывший хозяин дачи в садоводческом некоммерческом товариществе «Дубрава» - мужчина 1980 года рождения. Он дважды получил деньги за 10 соток. Второй покупатель признан потерпевшим.

«Подсудимый умолчал, что ранее, а именно в 2016 году, указанный земельный участок он уже продал третьему лицу за 255 тысяч рублей, о чем в едином реестре прав на недвижимое имущество была сделана соответствующая запись. Потерпевший, не зная об истинных намерениях подсудимого, согласился на сделку, был заключен договор купли-продажи, после чего он передал подсудимому денежные средства», - сообщил помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Никита Кочетков.

Получив 300 тысяч рублей, мошенник скрылся и распорядился деньгами по своему усмотрению. Вину он не признал.

«Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года», - уточнил Никита Кочетков.

Приговор вступил в законную силу. Гражданский иск, заявленный потерпевшим, удовлетворен в полном объеме.