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Криминал

Пензенец сумел два раза продать одну и ту же дачу

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По статье «Мошенничество» осужден бывший хозяин дачи в садоводческом некоммерческом товариществе «Дубрава» - мужчина 1980 года рождения. Он дважды получил деньги за 10 соток. Второй покупатель признан потерпевшим.

«Подсудимый умолчал, что ранее, а именно в 2016 году, указанный земельный участок он уже продал третьему лицу за 255 тысяч рублей, о чем в едином реестре прав на недвижимое имущество была сделана соответствующая запись. Потерпевший, не зная об истинных намерениях подсудимого, согласился на сделку, был заключен договор купли-продажи, после чего он передал подсудимому денежные средства», - сообщил помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Никита Кочетков.

Получив 300 тысяч рублей, мошенник скрылся и распорядился деньгами по своему усмотрению. Вину он не признал.

«Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года», - уточнил Никита Кочетков.

Приговор вступил в законную силу. Гражданский иск, заявленный потерпевшим, удовлетворен в полном объеме.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Почему условно?

Гость||

Непорядочно так поступать.такое поведение недостойно высокого звания гражданина России.

Гость||

Дествительно, всю "Дубраву" своим поступком опозорил!

Имя: Гость
Комментарий:

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