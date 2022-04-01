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Криминал

В Заречном после ДТП ограничили свободу женщины-водителя

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В Заречном осудили 50-летнюю женщину, которая сбила пешехода на улице Ленина.

ДТП случилось в ноябре 2021 года. Зареченка ехала на автомобиле Mitsubishi Lancer со скоростью не более 45 км/час в сторону Зеленой улицы.

Приблизившись к нерегулируемому переходу, она не заметила женщину, вышедшую на дорогу с левой стороны. В результате наезда пешеход получила черепно-мозговую травму и переломы костей.

Суд признал автоледи виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

В итоге водителю назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также был удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда.

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Гость||

это не езда если за рулем она

Гость||

penzainform.ru писал(a):

женщину, вышедшую на дорогу с левой стороны
неглядя

Имя: Гость
Комментарий:

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