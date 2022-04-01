В Заречном после ДТП ограничили свободу женщины-водителя

01.04.2022 | 10:04

В Заречном осудили 50-летнюю женщину, которая сбила пешехода на улице Ленина.

ДТП случилось в ноябре 2021 года. Зареченка ехала на автомобиле Mitsubishi Lancer со скоростью не более 45 км/час в сторону Зеленой улицы.

Приблизившись к нерегулируемому переходу, она не заметила женщину, вышедшую на дорогу с левой стороны. В результате наезда пешеход получила черепно-мозговую травму и переломы костей.

Суд признал автоледи виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

В итоге водителю назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также был удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда.