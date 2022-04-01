В Башмакове чиновника будут судить за халатность с жильем для сирот

01.04.2022 | 10:23

Сотрудник администрации Башмаковского района предстанет перед судом по обвинению в халатности. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ завершено, оно направлено для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, заместитель начальника отдела архитектуры, строительства, муниципального хозяйства, по делам ГО и ЧС - главный архитектор администрации Башмаковского района в период с 30.12.2013 по 30.12.2014 в нарушение требований действующего законодательства подготовил и согласовал проект разрешения на ввод в эксплуатацию трех четырехквартирных домов без их фактического осмотра», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Дома располагались в р. п. Башмаково. Администрация приобрела в них семь квартир, не отвечающих требованиям законодательства, и предоставила детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Спустя некоторое время конструкции пола прогнили, на стенах появилась плесень и грибок. Выяснилось, что в квартирах нет вентиляции и утепления полов, нарушены другие строительные нормы.

Были возбуждены уголовные дела. Одно из них в ближайшее время и рассмотрит Башмаковский районный суд.