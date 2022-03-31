В Мокшанском районе пенсионерка-депутат присвоила деньги сельчан

63-летняя жительница Мокшанского района предстанет перед служителями Фемиды за коррупционные преступления.
Женщина пенсионного возраста была депутатом органа местного самоуправления и работала директором организации, подключающей клиентов к сетям водоснабжения.
На протяжении двух лет, с октября 2019 года по октябрь 2021-го, она похитила средства, полученные от семи жителей района за подключение к водопроводу.
Пользуясь служебным положением, злоумышленница забирала деньги у кассиров, не осведомленных о ее намерениях. Таким образом она присвоила более 25 тысяч рублей.
«Обвиняемая вину признала, ущерб организации возместила. Уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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