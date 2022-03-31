В Мокшанском районе пенсионерка-депутат присвоила деньги сельчан

31.03.2022 | 17:57

63-летняя жительница Мокшанского района предстанет перед служителями Фемиды за коррупционные преступления.

Женщина пенсионного возраста была депутатом органа местного самоуправления и работала директором организации, подключающей клиентов к сетям водоснабжения.

На протяжении двух лет, с октября 2019 года по октябрь 2021-го, она похитила средства, полученные от семи жителей района за подключение к водопроводу.

Пользуясь служебным положением, злоумышленница забирала деньги у кассиров, не осведомленных о ее намерениях. Таким образом она присвоила более 25 тысяч рублей.

«Обвиняемая вину признала, ущерб организации возместила. Уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.