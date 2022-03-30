Взятка в 1,6 млн руб.: озвучен приговор экс-директору Сурского гидроузла

30.03.2022 | 16:19

В Пензе вынесли приговор бывшему директору Сурского гидроузла и директору филиала страховой компании. Их обвинили в даче и получении взятки в особо крупном размере.

Как установили следствие и суд, деньги экс-руководителю гидроузла предложили за создание преимущества при закупке на право заключения договора.

Сурский гидроузел - филиал Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения (ФГБВУ) «Центррегионводхоз». Именно оно несет гражданскую ответственность за причинение гидроузлу вреда в результате аварии. Эта ответственность страхуется в соответствии с договором, заключенным с уполномоченной организацией.

Как выяснили следователи, летом 2020 года руководитель гидроузла и глава страховой организации условились о создании преимуществ для филиала АО «Согаз» на право заключения такого договора. Тем самым была ограничена конкуренция иных участников закупки.

В конце мая 2021 года, когда торги были проведены и договор заключен, директор филиала через посредника передала руководителю Сурского гидроузла 1 млн 650 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

«В момент передачи денег они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Взяткодателя и получателя признали виновными. Экс-директора Сурского гидроузла приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 4 млн 500 тыс. рублей.

Директор филиала страховой компании лишилась свободы тоже на три с половиной года. Отбывать наказание она будет условно. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в 4 млн 950 тыс. рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил.