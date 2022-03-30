Сетевое издание|18+|Среда|30 мар 2022|17:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Взятка в 1,6 млн руб.: озвучен приговор экс-директору Сурского гидроузла

Печать
Telegram

В Пензе вынесли приговор бывшему директору Сурского гидроузла и директору филиала страховой компании. Их обвинили в даче и получении взятки в особо крупном размере.

Как установили следствие и суд, деньги экс-руководителю гидроузла предложили за создание преимущества при закупке на право заключения договора.

Сурский гидроузел - филиал Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения (ФГБВУ) «Центррегионводхоз». Именно оно несет гражданскую ответственность за причинение гидроузлу вреда в результате аварии. Эта ответственность страхуется в соответствии с договором, заключенным с уполномоченной организацией.

Как выяснили следователи, летом 2020 года руководитель гидроузла и глава страховой организации условились о создании преимуществ для филиала АО «Согаз» на право заключения такого договора. Тем самым была ограничена конкуренция иных участников закупки.

В конце мая 2021 года, когда торги были проведены и договор заключен, директор филиала через посредника передала руководителю Сурского гидроузла 1 млн 650 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

«В момент передачи денег они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Взяткодателя и получателя признали виновными. Экс-директора Сурского гидроузла приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 4 млн 500 тыс. рублей.

Директор филиала страховой компании лишилась свободы тоже на три с половиной года. Отбывать наказание она будет условно. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в 4 млн 950 тыс. рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
 
Гость||

Давно их вели значит.

Хромой Гончар||

Целесообразно немедленно передать все суммы

этого взыска в фонд поддержки научно-

цивилизационной активности

Дмитрия Мотовилова

-----------------

Гость||

Фамилие ево какое?

А то директор,директор...

Гость||

Снова без фалий и национальностей таллерантность

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте